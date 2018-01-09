السعودية تدرس اقتراض 5 مليارات دولار من بنوك أجنبية

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









تدرس الحكومة السعودية التوسع في الاستدانة من البنوك الخاصة الأجنبية، بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار، بعد أن قدمت الأخيرة عرضًا لها بزيادة حجم قرض بقيمة 10 مليارات دولار كانت المملكة قد اقترضته العام الماضي، وفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر.





وفي 2016 اقترضت الحكومة السعودية 10 مليارات دولار من بنوك، بينها إتش إس بي سي وجى بي مورجان تشيس وبنك طوكيو ميستوبيشي يو إف جى، وكان القرض هو الأول للمملكة منذ 15 عامًا على الأقل.





وبحسب المصادر بدأت البنوك مفاوضات مع الحكومة لزيادة قيمة القرض القديم، أو تقديم قروض جديدة بنفس الطريقة.





وقال أحد المصادر إنه بوسع السعودية الآن اقتراض 5 مليارات دولار أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارها حتى الآن.





وتخطط المملكة التي تعد أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، لاقتراض نحو 31 مليار دولار خلال العام الحالي لتغطية عجز متوقع في موازنتها بقيمة 52 مليار دولار، ولتمويل خطط النمو بعد أن انكمش اقتصادها خلال العام الماضي.



