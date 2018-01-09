عودة يسجل أعلى سعر لشراء الدولار نهاية الثلاثاء

بنك عودة

هبة حامد



سجل بنك عودة مع نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، أعلى سعر شراء للدولار، ليسجل 17.68 جنيه، مقابل أعلى سعر في التعاملات الصباحية، والذي سجله بنكا مصر والتجاري الدولي عند 17.66 جنيه.