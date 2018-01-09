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اقتصاد وأسواق
حقيقة قيادة أخبار اليوم خطة تطوير الوطنية للإعلام
الثلاثاء 09 يناير 2018 06:05 م
مؤسسة أخبار اليوم
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مؤسسة أخبار اليوم
محمد فتحى
كشف أمجد بليغ، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن ما يتردد داخل الوسط الإعلامى عن تولّي مؤسسة أخبار اليوم خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام غير دقيق، موضحًا أن هناك شراكة بين الهيئة ومؤسسة الأخبار فيما يتعلق بالمحتوى البرامجى فقط، أما فكرة التطوير بفهومها الشامل فسوف تتولاها الهيئة الوطنية للإعلام دون الاعتماد على أطراف من خارجها.
وأشار، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أن التعاون مع مؤسسة أخبار اليوم فيما يتعلق بالمحتوى البرامجى بدأ ببرنامج التوك شو مصر النهاردة الذى سيقدمه الإعلاميان خير رمضان ورشا نبيل، كاشفًا عن وجود مجموعة برامجية جديدة سيتم التعاون مع مؤسسة أخبار اليوم فيها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بخطة تأسيس قناة أجنبية جديدة بعنوان "نايل موفيز"، بالشراكة مع مؤسسة أخبار اليوم، لفت إلى أنها ما زالت فى مرحلة الدراسة.
وأكد بليغ أن الفكرة مطروحة، لكن الصورة ليست واضحة حتى الآن فيما يتعلق بهذا المشروع، موضحًا أنه تتم حاليًّا دراسة مدى الاستفادة التى ستحققها الهيئة الوطنية للإعلام منه من جميع الجوانب، سواء برامجيًّا أو ماديًّا أو معنويًّا، على أن يتم بعد ذلك اتخاذ قرار نهائى بشأن البدء فى خطوات تأسيس القناة من عدمه.
وكشفت مؤسسة “أخبار اليوم” مؤخرًا عن دخولها شراكة مع ماسبيرو لإطلاق قناة “نايل موفيز” للأفلام الأجنبية؛ بهدف الاستحواذ على حصة من الإعلانات التى كانت تذهب لمحطات عربية مثيلة.
كما أعلنت المؤسسة تعاونها مع التليفزيون المصري في خطة تطويره الحالية، من خلال حصول وكالة أخبار اليوم للإعلان على امتياز برنامج “مصر النهاردة”، برنامج التوك شو الرئيسي، الذى يبدأ بثه خلال الشهر الحالى، على القناة الأولى والقناة الفضائية وراديو مصر.
أخبار مصر
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