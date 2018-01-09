الانتخابات الرئاسية أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى :



الحديث عن الانتخابات الرئاسية فى "الحياة اليوم"



يستضيف برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة فى السابعة مساءً، فى الفقرة الأولى من البرنامج العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة ويتحدث عن ضبط تشكيل عصابى الذى قام بعمليات سرقة فى التجمع الخامس وغيرها من المناطق والفقرة تانية عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة للحديث عن محافظة القاهرة، والفقرة الثالثة السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وصلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر للحديث عن الانتخابات الرئاسية.



والفقرة الثانية يتحدث خلالها عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، والسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وصلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر.





حنان ماضى ولؤى ضيفا عمرو الليثى ببرنامج "بوضوح" على شاشة الحياة



فى سهرة غنائية تملؤها أجواء الطرب يستضيف الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "بوضوح" فى الحادية عشرة مساءً على شاشة الحياة، المطربة حنان ماض فى حوار غنائى تتخلله عذوبة الألحان وروعة الكلمات، ويتواصل اللقاء مع بدايتها الفنية.



وتكشف حنان أن والدها محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، وتعلمت الموسيقى منذ صغرها، وكانت تتقن العزف على آله الكمان، والتحقت بمعهد الكونسرفتوار، أثناء دراستها بالمعهد كان زملاؤها يستعينون بها كمطربة وليس كعازفة، انضمت حنان لأوركسترا المعهد وتخرجت من المعهد بتقدير امتياز، لكنها لم تعين معيدة به.



كما يتطرق الحوار إلى غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة ثم عودتها مرة أخرى من خلال كليب "البنت الل سهرانة.



ويستضيف الليثى المطرب لؤى حيث يشدو بباقة متميزة من أجمل أغانيه، وتتطرق الحلقة إلى نشأته فى مدين السويس لأم مصرية وأب فلسطينى ودراسته فى كلية التربية الموسيقية وأيضا مشاركته فى فرقة "قيثارة".



ويكشف لؤى أسرارا خاصة حول أسباب غيابه عن الساحة الغنائية، رغم انطلاقته القوية وحصوله على حب الجماهير من أول ألبوماته عام 2003، وحقق شهرة واسعة حينها بأغنية "آه يا ليل يا عين".





الفرق بين العام الميلادى الجديد والعام الهجرى على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج "مجلس الفقه" على قناة الفضائية المصرية فى الثامنة مساءً، الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ويتحدث الهلالى عن عيد الميلاد الجديد والفرق بين عيد الميلاد الجديد والعام الهجرى والعورة فى صلاة بالنسبة للرجل والمرأة.



جابر عصفور فى "90 دقيقة" على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" فى الثامنة مساءً بقناة المحور الفضائية الدكتور جابر عصفور الكاتب الكبير ووزير الثقافة الأسبق، فى حوار خاص لمناقشة ملفات الثقافة والفكر والخطاب الدينى.



ويجيب جابر عصفور خلال الحوار على الأسئلة الشائكة، ما هى الخطوط الفاصلة بين حرية فكر والتطرف؟ وكيف ننقذ المجتمع المصرى من أفكار التكفير والتشدد؟ ولماذا أصبحت مصر رقم واحد فى أعداد الملحدين فى المنطقة العربية، ومن المسئول عن غياب الوعى والثقافة فى المدارس والجامعات وبين الشباب؟.



كما يجيب جابر عصفور عن كيف نواجه ظواهر التحرش والشذوذ والإدمان، وما هى روشته لاستعادة الهوية المصرية من جديد، وكيف يمكن تجديد الخطاب الدينى فى مصر، ومن يقف وراء تعطيله، ويكشف جابر عصفور بصراحة عن آرائه فى القضايا الجدلية عن ترجمة روايات الكتاب والمثقفين المصريين للعبرية، وزيارة سعد الدين إبراهيم لإسرائيل والنقاب والختان وزواج القاصرات.



كما يوجه جابر عصفور مجموعة من الرسائل لعدد من الشخصيات العامة والوزراء ورجال الأعمال والمثقفين والسياسيين والرياضيين.