هيونداي وأورورا إنوڤيشن تطوران سيارات ذاتية القيادة

هيوانداي من الداخل

المال - خاص



تستهدف شركة هيونداي موتورز العالمية بالتعاون مع شركة أورورا إنوڤيشن، المتخصصة في مجال القيادة الذاتية، تطوير سيارات العلامة الكورية (ذاتية القيادة) للوصول بها إلى المستوى الرابع، وإطلاقها إلى الأسواق بحلول العام 2021.



ووفق بيان صادر عن "هيونداي" يمكن للمركبات ذاتية القيادة عند المستوى الرابع، وفق تعريف الجمعية العالمية لمهندسي المركبات SAE العمل دون تدخل أو إشراف بشري في ظل ظروف محددة.



وقال د. وونغ تشول يانغ، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس قسم الأبحاث والتطوير لدى هيونداي موتور، إن عجلات التطور ستبقى تدور حتى تحقيق مجتمع تنقل يتمتع بأعلى درجات السهولة والملاءمة، ويخلو من الحوادث وانبعاثات الغازات، وذلك بالرغم من إدراكنا مدى صعوبة أن تتنبأ شركة واحدة بكيفية تأثير كل تلك التغييرات الحديثة في مستقبل صناعتنا.



جاء ذلك على هامش مشاركة هيونداي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 المقام في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، حيث تعرض نماذج تقنية جديدة ترتكز على ربط التقنيات المستقبلية بحلول التنقل المتطورة لتحقيق رؤية تقوم على بيئة نظيفة ومترابطة تتيح حرية التنقل.



وكشفت هيونداي على هامش المعرض عن أحدث طرز المركبات الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات العاملة بخلايا الوقود، والذي أطلقته رسمياً تحت الاسم "نيكسو" NEXO.



ويأتي أحدث طراز في مجموعة المركبات البيئية من هيونداي، عاملاً بنظام خلايا الوقود الثوري ومزوداً بنظم ذكية متقدمة لمساعدة السائق. وتعمل المركبة بنظام خلايا وقود الهيدروجين صفري الانبعاثات، ما من شأنه المساعدة على تحقيق هدف هيونداي المتمثل بطرح 18 طرازاً رفيقاً بالبيئة في الأسواق العالمية بحلول العام 2025.



وتشتمل السيارة نيكسو على تحسينات كبيرة في القيادة الذاتية؛ إذ تقدّم السيارة، للمرة الأولى في شريحة السيارات ذاتية القيادة، شاشة لكشف البقعة العمياء BVM تُظهر للسائق جانبي المركبة وجهتها الخلفية أثناء تغيير المسار يميناً أو يساراً، وهي تقنية ستسمح للسائق بالتركيز على الطريق أمامه حتى أثناء تغيير المسار دون تحويل رأسه إلى أحد الجانبين. وتشمل المزايا الأخرى نظام المساعدة في تتبع المسرب LFA، الذي سوف يساعد على إبقاء نيكسو في منتصف المسرب أثناء القيادة سواء على الطرق السريعة أو في شوارع المدينة. وسيكون بمقدور السائقين اجتياز مسافات طويلة بسهولة أكبر ومستويات سلامة أعلى لا سيما عندما يجتمع استخدام نظام المساعدة في تتبع المسرب بنظام المساعدة في القيادة على الطرق السريعة HDA من هيونداي، الذي يستخدم أجهزة استشعار خاصة وبيانات الخرائط لضمان التشغيل الآمن، فضلاً عن الضبط التلقائي للسرعات في بيئات محدودة.



وتشتمل السيارة نيكسو كذلك على نظام ذكي للمساعدة في ركن السيارة عن بعد RSPA، يمكّن السيارة من ركن نفسها في الموقف أو المرآب والخروج منهما، سواء بوجود السائق فيها أو من دونه. ويدعم النظام ركن السيارة في موقف عرضي (عمودي) أثناء وقوف السائق على الرصيف ضاغطاً على زر في مفتاحها.



وتشكّل المركبة نيكسو الجيل الثاني الذي يتم إنتاجه على نطاق تجاري من المركبات العاملة بخلايا الوقود من هيونداي، وسوف تصبح متاحة في أسواق محددة حول العالم خلال العام الجاري.