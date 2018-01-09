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رياضة
العتال: أطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ القلعة البيضاء
الثلاثاء 09 يناير 2018 05:02 م
هانى العتال
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هانى العتال
اللاعبون يتعرضون لأكبر حرب نفسية.. والرباعي لن يرحل
علي المصري
أكد هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يتلقَ أي دعوة لعقد جلسة مجلس الإدارة حتى الآن، رغم أن مهلة وزارة الرياضة ستنتهي اليوم.
وقال إنه لن يعتد بأي اجتماع مجلس إدارة إلا داخل النادي، مضيفًا أنه يعقد حاليًا اجتماع مجلس إدارة، في أحد الكافيهات، وهذا يعد استهتارا بقيمة نادي الزمالك، وأن رئيس النادي لا يعلم القيمة الحقيقية للنادي.
وأضاف: "ليس لديّ أي أزمة في التواجد مع مرتضي منصور، في غرفة الاجتماعات، ويجب أن يتدخل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، ويجب أن يتدخل الجميع لإنقاذ القلعة البيضاء، واولهم خالد عبدالعزيز".
وعن هتاف جماهير الزمالك له في استاد القاهرة: "هم المظلومون في كل ما يحدث، وسعيد بهتافاتهم لي خلال المباراة، وأعذرهم على كل ما يمرون به ولكن القادم أفضل".
وعلي الصعيد الكروى، أعرب نائب رئيس الزمالك، عن حزنه للحال الذي وصل له فريق الكرة وتراجع النتاج بشكل محزن لكل مشجعي القلعة البيضاء.
وكشف عن السبب الحقيقي وراء نتائج النادي، وهو عدم وجود استقرار نفسي للاعبين، لأنهم يعيشون في أجواء غير رياضية نهائيا، وتابع: "كنت مع رحيل نيبوشا عن قيادة الفريق، وأشكر إيهاب جلال، خلال تحمله المسئولية في المباراة، وأتوقع أن يمثل فارقا مع الفريق".
وعبر العتال، عن غضبه من تصريحات رئيس النادي، حول رحيل رباعي الفريق، أحمد الشناوي وحازم إمام وباسم مرسي وعلي جبر، قائلا: "أعلم جيدًا أن إيهاب جلال متمسك باستمرار الرباعي في الفريق".
واختتم: "كيف يدمر مرتضي منصور بهذه الطريقة، وهل من المعقول أن يرحل اللاعبون الذين كانوا الأفضل في مصر بهذا الشكل، هؤلاء اللاعبون لن يرحلوا عن الفريق، لأنهم يملكون عقود والجهاز الفني يرغب في استمرارهم".
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