تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح

صوامع القمح

خالد بدر الدين:



أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا.



وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.



وكانت مصر شهدت ارتباكا ببرنامج شراء القمح في 2016 بسبب تضارب لوائح الاستيراد فيما يتعلق بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب والذي قد يؤدي إلى الهلوسة، لكنه يعتبر غير ضار عند المستويات الضئيلة.



وذكرت وكالة رويترز أن وزير الزراعة عبد المنعم البنا قرر اليوم، تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث وتعديل جميع التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.



وأعلنت وزارة الزراعة في بيان أن اللجنة ستُشكل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومدير معهد بحوث أمراض النباتات ومدير معهد بحوث وقاية النباتات ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.



وتضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي ومشرف وحدة الصحة النباتية ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من أجل إتمام الأعمال المكلفة بها.