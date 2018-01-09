EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تجار: السلع التموينية لم تتلق عروضا لشراء القمح
الثلاثاء 09 يناير 2018 02:33 م
صوامع القمح
أخر الأخبار
صوامع القمح
خالد بدر الدين:
أعلن تجار أن مصر لم تتلق عروضا في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المناقصة ستلغى أم لا.
وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت مصر شهدت ارتباكا ببرنامج شراء القمح في 2016 بسبب تضارب لوائح الاستيراد فيما يتعلق بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب والذي قد يؤدي إلى الهلوسة، لكنه يعتبر غير ضار عند المستويات الضئيلة.
وذكرت وكالة رويترز أن وزير الزراعة عبد المنعم البنا قرر اليوم، تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث وتعديل جميع التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.
وأعلنت وزارة الزراعة في بيان أن اللجنة ستُشكل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومدير معهد بحوث أمراض النباتات ومدير معهد بحوث وقاية النباتات ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.
وتضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي ومشرف وحدة الصحة النباتية ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من أجل إتمام الأعمال المكلفة بها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا