EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
قمة الأهلى والزمالك تشعل تويتر
الثلاثاء 09 يناير 2018 02:31 م
فيسبوك وتويتر
أخر الأخبار
فيسبوك وتويتر
سمية كمال:
أشعلت قمة الأهلى والزمالك منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، بعد فوز "الأحمر" علي بثلاثة أهداف نظيفة.
وتصدر هاشتاج القمة المركز الأول علي "تويتر"، وحملت التغريدات فرحة جمهور الأهلي بفوز ناديه، و تداول جمهور الزمالك "عبارة سنظل أوفياء".
وتلاه بالمركز الثاني هاشتاج مدحت شلبي بـ 7305 تغريدات تضممن أشهر تعليقاته علي المبارة، و احتل المركز الرابع هاشتاج عبد الله السعيد، ومن ثم وليد سليمان، وباسم يوسف، وبالمركز السادس والسابع هاشتاج الشوط التاني، والأهلي الغالي.
وبذلك يصعد الأهلى لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده لـ 39 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلى، الذى يلتقى فريق النصر مساء اليوم، وإن كان للأهلى مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، فيما يبقى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.
تويتر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا