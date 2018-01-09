طارق قابيل 8

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، سعى الوزارة للوصول بمعدل نمو الناتج الصناعى إلى %8 وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعى من إجمالى الدخل القومى لمصر، ليصل الى %21 خلال 2020.



وأشار، فى كلمته أمام الرئيس السيسى، إلى أن الصناعة تعد إحدى الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصادًا فى العالم.



وأضاف أن الوصول إلى تلك المستهدفات سيتم من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن ينتج عن ذلك خفض فى عجز الميزان التجارى بنسبة %50 وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020.



وأوضح أنه يتم العمل على جميع عناصر الإنتاج بدءًا من توفير الأراضى والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بترخيصها لصغار المصنعين، لافتا إلى استهداف توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية، وإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا بحلول 2020، وكذلك إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، لدعم الاستثمار المحلى والأجنبى بما يتوافق مع حاجة السوقين المحلية والدولية.



وأشار إلى أن الوزارة طرحت حتى الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية منها 2 مليون تم طرحها بالمجان فى الصعيد للصناعات الصغيرة والمنتناهية الصغر، استوعبت 567 مشروعًا.



ولفت الوزير إلى أنه تمت الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذين أثبتوا الجدية، لتطوير بعض المناطق الصناعية لما لهم من خبرة فى جلب الاستثمار الخارجى، موضحا أن القطاع الخاص قام بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر مربع، بإجمالى 983 مصنعا، و168 منشأة خدمية، لافتًا إلى أنه تخصيص 8 ملايين مترمربع خلال هذا الأسبوع لأربع شركات لتطويرها.



وأشار إلى أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، وتم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة بكل من مجمع الصناعات البلاستكية فى ميرغم ومجمع الروبيكى للجلود ببدر ومجمع الاثاث بدمياط، والمدينة النسجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتى نسيج بمساحة 2 مليون مترمربع بمدينة بدر.



وعن الصناعات الصغيرة المتوسطة، لفت الوزير إلى أنه تم دعمها من خلال مبادرة مصنع جاهز التراخيص، فتم إنشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل، بالاضافة إلى توفير الدعم المالى للمستثمرين، من خلال توقيع خمس بوروتوكلات تعاون مع البنوك المصرية وأجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى 12 محافظة لتوفير فرص عمل الشباب، بإجمالى 4336 مصنعا بتكلفة 5.4 مليار جنيه.