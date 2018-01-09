الجزائر تسعى لحظر استيراد 900 سلعة

علم الجزائر

خالد بدر الدين



جاء فى وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستحظر استيراد حوالى 900 سلعة تصنف بأنها غير ضرورية سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات.



وذكرت الوثيقة أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضراوات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.