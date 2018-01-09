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أسواق عربية
الجزائر تسعى لحظر استيراد 900 سلعة
الثلاثاء 09 يناير 2018 02:21 م
علم الجزائر
أخر الأخبار
علم الجزائر
خالد بدر الدين
جاء فى وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستحظر استيراد حوالى 900 سلعة تصنف بأنها غير ضرورية سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات.
وذكرت الوثيقة أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضراوات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.
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