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سيـــاســة
السادات لرئيس البرلمان: تخلص من نظرية المؤامرة
الثلاثاء 09 يناير 2018 02:03 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
إيمان عوف
انتقد النائب السابق محمد أنور السادات، تهديد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لبعض النواب، واتهامه لهم بالعمل على إسقاطه، داعيا إياه للتخلص من نظرية المؤامرة - بحسب وصفه.
وقال السادات: طالعنا كعادته أثناء الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة أمس الإثنين 8 يناير بكلمات كلها تهديد ووعيد لنواب يقصدهم زاعما أننى وربما آخرين نحاول إبتزازه من خلال تواصلنا مع قلة قليلة داخل المجلس لإسقاطه فهل هذا كلام معقول ؟ وهل المجلس ضعيف وهش إلى هذه الدرجة حتى يتم التآمر عليه سواء من داخله أو خارجه" متسائلا: "وهل هناك شخص يستطيع من الأساس إسقاط مؤسسة بهذا الحجم والتاريخ العريق؟".
وأكد السادات أن التواصل مع النواب حق لأى مواطن وكذا أى جهة بحثية أو تقوم بعمل دراسات وتدريبات ما دامت تحت مظلة الدولة وبالقانون.
ووجه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال كلمة فيها ان تزكية أى من النواب لأى مرشح غير الرئيس السيسى أمر يجب أن تتقبله ولا يغضبك فى شئ ولا ينقص من قدر المجلس وقد أتاح الدستور الحق لأى مرشح فى جمع تزكية نواب البرلمان للترشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف: إن آداء المجلس وممارساته هى التى تهز صورته أمام أعين ناخبيه ومسئولى الدولة، وقد كان من الممكن إذا كنت صاحب مصلحة أو لست غيورا على وطنى أن أتأقلم وأصنف بأننى من الداعمين الحريصين على مجلس النواب أما وقد سلكت طريقا آخر لتأكيد دولة العدالة والقانون وتداولت أنباء عن احتمالية جمعى 20 تزكية من زملائى النواب أصبحت من المتآمرين لإسقاط مجلس النواب.
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