السيسى: عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج أولوية الحكومة

السيسى بالعاشر من رمضان

❐ مصر تشهد أكبر مشروع فى تاريخها لمعالجة المياه والتحلية

❐ يجب تنفيذ المرافق وتركيب العدادات قبل تسليم الوحدات

❐ بناء 4 آلاف مصنع خلال 6 أشهر أو سنة لتشغيل 40 ألف شاب



بدور إبراهيم



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لسرعة إنهاء بناء 4 آلاف مصنع لتشغيل الشباب خلال 6 أشهر أو سنة لتكون متاحة لتشغيل 40 ألف شاب، لافتا إلى أن الاهتمام بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدتها للعودة للعمل والإنتاج، ضمن أولويات الحكومة.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات التنموية والعملاقة بمدينة العاشر من رمضان بحضور بعض كبار رجال الدولة ووزراء الإسكان والمرافق والتجارة والصناعة والنقل والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.



وتأتى ضمن المشروعات التى تم افتتاحها عبر الفيديو كونفرانس 1240 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة مالية وصلت إلى 65 مليون جنيه.



وشدد السيسى على ضرورة تنفيذ المرافق وتركيب العدادات قبل تسليم الوحدات إلى المواطنين للتيسير عليهم، كما أكد أن مصر تشهد الآن تنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لمعالجة مياه الصرف والتحلية لمواجهة التحديات المستقبلية.



وأوضح الرئيس أنهم يعملون الان واجبهم كمصريين دولة وقيادة وحكومة ليس فقط من أجل الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل ولكن من أجل تعظيم ما يمكن الاستفادة به من حصة المياه وحجمها التى لم يستفيدون بها من قبل الاستفادة القصوى.



كما افتتح السيسى عددًا من مشروعات الطرق والكبارى منها مشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة - العين السخنة، ومشروع كوبرى مطار سفنكس الدولى، الذى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه وكوبرى الفنجرى بالقاهرة.



وطالب الرئيس السيسى وزير النقل بعدم تسلم الطرق من الشركات المنفذة إلا بعد إعادة تأهليها بشكل كامل ورفع المخلفات الناجمة عن آثار العمل، حتى لا يتضرر المزارعون، وأرضهم الموجودة على جنبات الطريق لا تبور.



كما اعترض الرئيس السيسى على تأخر العمل فى محور طما على النيل لمدة عام كامل، وتضييق حركة السير، وهو ما برره وزير النقل بتثمين الأرض بسعر 7 سنوات ماضية، لكن الفلاحين يرغبون فى تسعيرها بالأسعار الحالية.



وطالب السيسى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم الـ700 متر الدائر حولها الخلاف آخر الشهر الحالى لوزارة النقل وتسوية المبالغ المالية مع الفلاحين.



وأضاف السيسى أن جميع التمويلات التى يتم صرفها على مشروعات مثل السكة الحديد والأنفاق هى عبارة عن قروض لا بد من تسديدها عبر إجراء اقتصادى مناسب.



فى سياق متصل، أكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن ما حدث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة يعد تغيرا إيجابيا على جميع الأصعدة، وأن المساعى الدؤوب لكل مؤسسات الدولة للمشروعات المستهدفة تضمن أساسا راسخا لدولة قوية سيواصلون البناء عليها، وتأكيد عزم الدولة لتنفيذ التزاماتها.



وشدد على أن الرئيس السيسى يرغب فى تحقيق إصلاح حقيقى يؤسس دولة قوية تعتمد على سواعد شبابها وأبنائها من المصريين، موضحا أن هذه الدولة اجتمع مواطنوها على كلمة سواء هى تحقيق نهضة حقيقية شاملة لهم ولأبنائهم من بعدهم.