البورصة: اتجاه قوي لتعزيز التعاون مع منظمات الأعمال

محسن عادل حديث



كتبت- منى عبدالباري



تستهدف البورصة المصرية توسيع أطر التعاون مع جميع منظمات الأعمال، في إطار خطتها للسنوات الأربع المقبلة.



وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، في اجتماع عقدته لجنة البورصات والبنوك بجمعية رجال الأعمال صباح اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتجاه يأتي في إطار دور البورصة كمنصة تمويل قوية لديها عدد كبير من الأدوات التمويلية والتي لم يتم استغلال بعضها حتى الآن.



يشار إلى أن البورصة المصرية حققت أداء قويا العام الماضي بدعم من قرارات الإصلاح الاقتصادي وأبرزها تحرير سعر الصرف والذي فتح شهية المستثمرين الأجانب والذين بلغت مشترياتهم نحو 14 مليار جنيه منذ التعويم وحتى نهاية 2017.