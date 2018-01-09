التوقيع على قرض دمياط للأثاث بقيمة 700 مليون جنيه

دمياط للأثاث

سهير محمد



قال أيمن ضاحى، رئيس القطاع المالى فى شركة مدينة دمياط للأثاث، إن المفاوضات مع بنك مصر انتهت، بشأن حصول الشركة على قرض بقيمة 700 مليون جنيه، لاستكمال إنشاءات المرحلة الأولى، والبدء فى المرحلة الثانية.

أضاف ضاحى فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الشركة فى انتظار المسودة النهائية للعقد من بنك مصر، لمناقشتها والموافقة عليها.



أشار ضاحى إلى أن الاتفاق على كل بنود العقد، التى تتضمن أن يقوم البنك بسداد فواتير ومستخلصات الموردين والمقاولين، الذين يعملون فى المشروع بعد موافقة الشركة عليها عقب توقيع العقود.



أوضح أن هناك بنوك طلبت الدخول لتمويل شراء الورش لصغار المصنعين، ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة بفائدة %5، وجار الانتهاء من توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلى، والاتفاق على شروط التمويل من أجل تحسين شروط الإقراض للمصنعين، وتوحيدها بين البنوك، التى تتمثل فى تقسيط %90 من قيمة الورشة، على 10 أعوام، منها عام سماح، ويشمل التمويل تملك الوحدات، وشراء الخامات والمعدات.



أضاف أنه جار الحجز فى المرحلة الثانية من طرح الأراضى الصناعية التى بدأت فى ديسمبر الماضى، وأن هناك إقبال من المستثمرين على الحجز، لكن إجراءات شراء الأراضى الصناعية تستغرق بعض الوقت مقارنة بحجز الورش خلال المرحلة الأولى.



أكد أن تنفيذ زيادة رأسمال الشركة من 521 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه بدأ من المساهمين، وتتوزع المساهمة بين بنك الاستثمار القومى بنسبة %40، ومحافظة دمياط %40، وشركة أيادى %15، و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.



يذكر أن مدينة دمياط للأثاث أطلقت فى مايو الماضى، برأسمال 521 مليون جنيه بغرض تحويل المحافظة الساحلية إلى مدينة متكاملة، متخصصة فى صناعة الأثاث، ويضم المشروع 1500 ورشة لصغار المصنعين، وأراض صناعية على مساحة 600 ألف متر مربع، ومنطقة تجارية لتسويق الأثاث تشمل 400 معرض، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و75 ألف غير مباشرة.