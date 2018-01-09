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بورصة وشركات
رئيس البورصة : الأجانب يستحوذون على 65% من طروحات 2017
الثلاثاء 09 يناير 2018 01:35 م
محمد فريد 4
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محمد فريد 6
منى عبد الباري:
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قرار تحرير سعر الصرف عزز شهية المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، ليسجل صافي مشترياتهم منذ التعويم 14 مليار جنيه، وسط استحواذهم على 65% من الطروحات التي تمت عام 2017.
وأشار - خلال كلمته فى اجتماع لجنة البورصات والبنوك بجمعية رجال الأعمال صباح اليوم الثلاثاء - إلى أهمية دور البورصة المصرية كأداة تمويلية، و استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لزيادة معدلات التداول، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
وشهدت البورصة المصرية العام الماضي 6 طروحات لشركات من قطاعات مختلفة، كان آخرها التوفيق للتأجير التمويلي، وقبلها ابن سينا للأدوية، و تضمنت الطروحات أيضا "دايس" للملابس الجاهزة، و "إم إم جروب".
البورصة المصرية
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