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استثمار
الخارجية: بدء أعمال اللجنة المصرية التنزانية المشتركة
الثلاثاء 09 يناير 2018 01:26 م
وزارة الخارجية مصر
أخر الأخبار
وزارة الخارجية مصر
سمر السيد
صرح السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية التنزانية المشتركة بدأت اليوم على مستوى كبار المسئولين، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية التنزانية.
وأوضح أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الختامية لها برئاسة وزيري خارجية البلدين غدا الأربعاء.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، بأنه من المقرر أن يشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات الزراعة والري والموارد المائية والكهرباء والتجارة والاستثمار والصحة والسياحة من البلدين
وأشار إلى أن الاجتماعات تشهد مناقشات مكثفة بين الجانبين حول تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين في تلك المجالات، واستشراف مجالات وآفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا في شهر أغسطس الماضي، كما ينتظر أن يقوم الرئيس التنزاني بزيارة إلى مصر خلال العام الحالى.
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