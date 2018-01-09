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رياضة
طاقم حكام القمة يزور الأهرامات
الثلاثاء 09 يناير 2018 01:02 م
ماسا ورفاقه 44
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ماسا ورفاقه 44
على المصرى:
غادر طاقم الحكام الإيطالى، الذى أدار مباراة الزمالك والأهلى، مساء أمس الإثنين، والتى انتهت بفوز القلعة الحمراء، بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر والجولة الأخيرة من الدور الأول للدورى المصرى الممتاز، القاهرة اليوم الثلاثاء، بعدما أشادوا بأجواء مصر وحسن الاستقبال والإقامة.
وحرص الطاقم المكون من ديفيد ماسا حكما للساحة، وأندريه كريسبو مساعدا أول، وفابيانو برتي مساعدا ثانيا، وموريزيو ماريان حكما رابعا، على زيارة معالم القاهرة والمزارات السياحية والتقاط الصور التذكارية، برفقة حسام الجوهرى مسئول العلاقات العامة بلجنة الحكام.
وأشاد ماسا، بأداء لاعبي الأهلي والزمالك، وأنه لم يكن يتوقع قوة المباراة بهذا الشكل، وأعجب كثيرًا للقوة البدنية للاعبين، بالإضافة لاحترام اللاعبين لقراراته التحكيمية، في العديد من الكرات، من بداية اللقاء وحتى نهايته، وتمنى الحكم الإيطالي، التوفيق للفريقين، خلال مشوارهما بالدوري الممتاز.
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