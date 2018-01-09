جامعة القاهرة تبحث توقيع بروتوكول مع الاتصالات لتطوير نظم الخدمات

جامعة القاهرة 22



المال - خاص



بحث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمكتب الوزير بالقرية الذكية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة و"الإتصالات"، لإحداث نقلة نوعية في نظم تقديم الخدمات الطلابية والادارية والأكاديمية بجامعة القاهرة للوصول بجامعة القاهرة إلى جامعة ذكية بالكامل، وتفعيل الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة وأنشطة الجامعة من خلال أنظمة تكنولوجية موحدة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة الإتصالات لدراسة أساليب التعاون وإعداد خطة تنفيذية للبدء في المشروع خلال أيام من توقيع البروتوكول.



وشهد حضور اللقاء، المهندس رأفت هندي رئيس قطاع الإتصالات والبنية الأساسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هيثم صفوت حمزة مدير مركز الخدمات المصرفية والتكنولوجية بجامعة القاهرة، والمهندس عمرو البلتاجي الأمين العام المساعد بجامعة القاهرة للشئون الإدارية.