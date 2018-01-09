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اقتصاد وأسواق
برتوكول تعاون بين التنمية المحلية والتموين
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:58 م
وزارة والتموين والتجارة الداخلية
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وزارة والتموين والتجارة الداخلية
بدور إبراهيم:
وقع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة برتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور الوزير الدكتور علي المصيلحي ومحافظة شمال سيناء وبحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء .. حضر التوقيع قيادات وزارتي التنمية المحلية والتموين والمحافظة .
وقال الدكتور هشام الشريف ان ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين هي أحد الأهداف المهمة للحكومة والتي تسعي لتحقيقها فى كافة المحافظات المصرية ، وأضاف الوزير أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توفير السلع الغذائية لمدينة بئر العبد والقري التابعة لها من خلال افتتاح ٢٤ منفذ لـ " جمعيتي " بالقري التابعة لبئر العبد وتنفيذ منطقة لوجيستية للسلع الغذائية الأساسية وإنشاء صناعة للملح بالمنطقة .
وأشار الدكتور هشام الشريف إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار الشراكات التى تتبناها الحكومة ووزارتها المختلفة ، وكشف وزير التنمية المحلية عن الإنتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية الجديدة لقري مدينة بئر العبد وعدهم 24 قرية وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الاسكان ومحافظة شمال سيناء والجهات المعنية ، وشدد الوزير على أن تلك الأحوزة تسعى الى تحقيق متطلبات المواطنين مما يسهم فى توفير الخدمات وعدم خلق مناطق عشوائية وتوفير المسكن الملائم وتوطين الخدمات .
وأكد الشريف أن الوزارة تتعاون مع باقى الوزارات المعنية من بينها الزراعة والرى ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير فرص العمل واقامة المشروعات الزراعية والصناعية والقضاء على البطالة فى محافظة شمال سيناء .
وشدد الوزير على أن الوزارة والحكومة تسعى الى تحقيق نقلة نوعية بالأمل والعمل لأهالى شمال سيناء على وجه العموم ومدينة بئر العبد على وجه الخصوص .
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن برتوكول اليوم هو مثال جيد للتعاون بين الجهات المعنية فى الحكومة لإحداث تغيير حقيقى على أرض مدينة بئر العبد والقرى التابعة لها .
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع التنمية المحلية وشمال سيناء ستقوم بإقامة مناطق لوجستية فى بئر العبد والعريش لتكون احتياطى استراتيجيى للسلع للمحافظة وإقامة أنشطة كثيرة وإعادة التعبئة والتوزيع وضمان سلامة السلع الغذائية واتاحتها بأسعار مناسبة.
وقدم اللواء السيد عبد الفتاح حرور محافظ شمال سيناء الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهود التى يقوم بها لتحقيق نقلة كبيرة للمحافظة وتنفيذ المطالب التى قدمها أهالى قرى بئر العبد خلال الزيارة التى قام بها الوزير للمدينة.
وشدد على وجود إرادة حقيقية من الحكومة وإصرار على إحداث نقلة حقيقية على الأرض بشمال سيناء وخاصة منطقة بئر العبد ، مشيداً بالاتصالات التى يقوم بها وزير التنمية المحلية مع الوزراء المعنيين وبينهم الزراعة والرى والحكومة بصفة عامة لإنهاء كافة متطلبات الأهالى وذلك بروح وطنية وشفافة.
كما قدم المحافظ الشكر لوزير التموين على الاستجابات التى يقوم بها لتوفير أى سلع غذائية بصورة سريعة لأهالى شمال سيناء.
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