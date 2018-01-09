EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قابيل يبحث مع جوشى الصينية خطط التوسع بمصر
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:55 م
طارق قابيل11122
أخر الأخبار
طارق قابيل11122
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس بدأت في تنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل الإنتاج، والتي تتضمن طحن المواد الخام وتصنيع مواد التغليف محليا برأسمال يبلغ 60 مليون دولار (حوالى مليار جنيه)، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من عمليات الإنشاء وبدء التشغيل الفعلي لهذه المرحلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصنع جوشى لإنتاج الفايبر جلاس مقام على مساحة 146 ألف متر وتبلغ استثماراته 520 مليون دولار وينتج نحو 200 ألف طن سنوياً ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن المصنع يخصص 99% من إنتاجه للتصدير، وهو ما أسهم في تحقيق مصر للمركز الثالث كأكبر دولة منتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع جانج وينشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس بالعين السخنة والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء الاستثمارات الحالية والمستقبلية للشركة بالسوق المصرية.
وأوضح قابيل أن ضخ هذه الإستثمارات الجديدة هو تأكيد على إستعادة مصر لمكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات عديدة فى القطاع الصناعى خاصة بعد حزمة الإجراءات والقوانين التي صدرت مؤخراً لتسهيل بيئة ومناخ الأعمال فى مصر وعلى رأسها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد فضلاً عن إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى والتي تحدد فرصا استثمارية ذات جدوى حقيقية فى العديد من القطاعات الصناعية.
من جانبه، قال جانج وينشاو، رئيس مجلس إدارة شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ستوقع نهاية الشهر الحالى اتفاق تعاون مع المركز القومي للبحوث لإنشاء مركز أبحاث للمواد المركبة في مصر، مشيراً إلى أن المركز سيسهم بصورة كبيرة فى تطوير صناعة الفايبر جلاس في السوق.
وأضاف أن شركة جوشى ستقيم خلال مارس المقبل احتفالا بوصول الشركة لمعدل إنتاج 200 ألف طن سنويا بمشاركة عملاء الشركة من قارة أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، مشيراً إلى أن الافتتاح يمثل فرصة مهمة لعرض فرص الاستثمار والتجارة بالسوق المصرية أمام كبار المستثمرين العالميين الذى سيشاركون بالاحتفالية لتشجيعهم على دخول السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا