EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
راية تتخارج من المعادى بارك
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:49 م
مدحت خليل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
93 مليون جنيه مكاسب راية من التعويم
راية القابضة تضاعف أسعار المنتجات
كاسل العقارية تبيع حصة في راية القابضة بـ11 مليون جنيه
راية
محمود جمال وأحمد على
بدأت شركة «راية لمراكز الاتصالات»، تنفيذ خطتها فى التخارج من منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك»، لارتفاع أسعار إيجار المبانى بها، واشترت مبنى إدارى بديل بتكلفة 70 مليون جنيه.
قال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته التابعة «راية لمراكز الاتصالات» اشترت مبنى إدارى فى حى المعادى، بديل جزئى للمبانى التى بمنطقة المعادى التكنولوجية.
يذكر أن إدارة «المعادى بارك» تتمسك بتحصيل قيمة الإيجارات بالدولار، حتى الآن، رافضة محاولات شركة «راية لمراكز الاتصالات» سداد الإيجار الشهرى بالجنيه المصرى.
أضاف خليل لـ«المال»، أن المبنى الجديد يوفر 1000 مقعد جديد، لـخدمات «الكول سنتر»، مشيرًا إلى أن «راية» تستأجر مبنيين فى «المعادى بارك»، ستقوم بنقل محتوياتهما إلى المبنى الجديد، ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال 6 أشهر.
وأوضح أن شركته تقوم بتجهيز مبنى إدارى جديد لمراكز الاتصالات بمنطقة أسيوط التكنولوجية.
يشار إلى أن «راية لمراكز الاتصالات» أرجعت ارتفاع مصروف الإيجار بنسبة % 105.59 خلال 9 أشهر المنتهية من 2017، ليسجل 47.4 مليون جنيه مقارنة مع 23.07 مليون جنيه، إلى زيادة سعر صرف الدولار الخاص بالقيمة الإيجارية لمبنى الشركة بالقرية التكنولوجية بالمعادى.
وأظهرت نتائج أعمال شركة «راية لمراكز الاتصالات» خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضى، تحقيقها صافى ربح قدره 123.9 مليون جنيه، مقارنة مع 52.7 مليون جنيه، فى نفس الفترة من العام الماضى.
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا