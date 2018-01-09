راية تتخارج من المعادى بارك

راية

محمود جمال وأحمد على



بدأت شركة «راية لمراكز الاتصالات»، تنفيذ خطتها فى التخارج من منطقة المعادى التكنولوجية «المعادى بارك»، لارتفاع أسعار إيجار المبانى بها، واشترت مبنى إدارى بديل بتكلفة 70 مليون جنيه.



قال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته التابعة «راية لمراكز الاتصالات» اشترت مبنى إدارى فى حى المعادى، بديل جزئى للمبانى التى بمنطقة المعادى التكنولوجية.



يذكر أن إدارة «المعادى بارك» تتمسك بتحصيل قيمة الإيجارات بالدولار، حتى الآن، رافضة محاولات شركة «راية لمراكز الاتصالات» سداد الإيجار الشهرى بالجنيه المصرى.



أضاف خليل لـ«المال»، أن المبنى الجديد يوفر 1000 مقعد جديد، لـخدمات «الكول سنتر»، مشيرًا إلى أن «راية» تستأجر مبنيين فى «المعادى بارك»، ستقوم بنقل محتوياتهما إلى المبنى الجديد، ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال 6 أشهر.

وأوضح أن شركته تقوم بتجهيز مبنى إدارى جديد لمراكز الاتصالات بمنطقة أسيوط التكنولوجية.



يشار إلى أن «راية لمراكز الاتصالات» أرجعت ارتفاع مصروف الإيجار بنسبة % 105.59 خلال 9 أشهر المنتهية من 2017، ليسجل 47.4 مليون جنيه مقارنة مع 23.07 مليون جنيه، إلى زيادة سعر صرف الدولار الخاص بالقيمة الإيجارية لمبنى الشركة بالقرية التكنولوجية بالمعادى.



وأظهرت نتائج أعمال شركة «راية لمراكز الاتصالات» خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضى، تحقيقها صافى ربح قدره 123.9 مليون جنيه، مقارنة مع 52.7 مليون جنيه، فى نفس الفترة من العام الماضى.