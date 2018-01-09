EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
تراجع سعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:46 م
دولار لتمويل النقابات المستقلة
أخر الأخبار
دولار لتمويل النقابات المستقلة
هبة حامد:
تراجع سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في بنوك مصر، والتجاري الدولي "CIB".
نسبة التغيير
سعر الدولار بداية تعاملات الثلاثاء
سعر الدولار ليوم الإثنين
سعر البيع
سعر الشراء
البنك
سعر البيع
سعر الشراء
البنك
-0.05
17.74
17.64
كريدي أجريكول
17.79
17.69
كريدي أجريكول
-0.03
17.73
17.63
الأهلي الكويتي "بيريوس"
17.76
17.66
الأهلي الكويتي "بيريوس"
-0.02
17.73
17.63
الإسكندرية
17.75
17.65
الإسكندرية
0
17.76
17.66
مصر
17.76
17.66
مصر
-0.04
17.74
17.64
HSBC
17.78
17.68
HSBC
-0.01
17.75
17.65
الأهلي المصري
17.76
17.66
الأهلي المصري
-0.02
17.75
17.65
العربي الأفريقي
17.77
17.67
العربي الأفريقي
0
17.76
17.66
التجاري الدولي
17.76
17.66
التجاري الدولي
-0.02
17.75
17.65
ابو ظبي الإسلامي
17.77
17.67
ابو ظبي الإسلامي
-0.02
17.75
17.65
الإمارات دبي الوطني
17.77
17.67
الإمارات دبي الوطني
أسعار الدولار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا