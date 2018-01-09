مصر للممتلكات تجدد التأمين الطبى على عاملى MCV

مصر للممتلكات

الشاذلى جمعة



جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة «MCV لصناعة وسائل النقل والمواصلات»، بعدد مشتركين 3700 فرد.



قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين»، إن التغطيات تشمل العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية بجانب إجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل فضلا عن صرف الأدوية والعلاج الطبيعى.



وأضاف أن التغطيات تضم كذلك علاج وتركيبات الأسنان والنظارات بمراكز البصريات بجانب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعى وصرف الأدوية وتركيب الدعامات وتوفير طبيب زائر لمصانع الشركة بالعبور والصالحية.



وأوضح أنه توجد 4 برامج ضمن العقد، منها برنامج للإدارة العليا والحد الأقصى للتغطية للفرد سنويا 125 ألف جنيه، والثانى الخاص بالإداريين بحد أقصى للتغطية 85 ألفًا، والثالث والرابع للعمال ومبالغ التأمين بهما 65 ألفًا و50 ألف جنيه على التوالى فيما يبلغ الحد الأقصى المجمع للعاملين سنويا 85.25 مليون جنيه.



وتستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 555 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.



وحققت الشركة 225 مليون جنيه أقساطًا بفرع التأمين الطبى فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضيين، بنسبة نمو %155 فى الفترة المقارنة من 2016، والتى بلغت 88.2 مليون جنيه.