EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
مصر للممتلكات تجدد التأمين الطبى على عاملى MCV
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:20 م
مصر للتأمين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«مصر للممتلكات» تجدد وثيقة «إميليو ترافل» للرحلات السياحية
«مصر للممتلكات» تفوز بالتأمين على مصنع «إنتركير»
مصر للممتلكات
الشاذلى جمعة
جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بشركة «MCV لصناعة وسائل النقل والمواصلات»، بعدد مشتركين 3700 فرد.
قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين»، إن التغطيات تشمل العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية بجانب إجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمراكز الأشعة ومعامل التحاليل فضلا عن صرف الأدوية والعلاج الطبيعى.
وأضاف أن التغطيات تضم كذلك علاج وتركيبات الأسنان والنظارات بمراكز البصريات بجانب الحالات الحرجة والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعى وصرف الأدوية وتركيب الدعامات وتوفير طبيب زائر لمصانع الشركة بالعبور والصالحية.
وأوضح أنه توجد 4 برامج ضمن العقد، منها برنامج للإدارة العليا والحد الأقصى للتغطية للفرد سنويا 125 ألف جنيه، والثانى الخاص بالإداريين بحد أقصى للتغطية 85 ألفًا، والثالث والرابع للعمال ومبالغ التأمين بهما 65 ألفًا و50 ألف جنيه على التوالى فيما يبلغ الحد الأقصى المجمع للعاملين سنويا 85.25 مليون جنيه.
وتستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى 2017/2018، مقابل 555 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.
وحققت الشركة 225 مليون جنيه أقساطًا بفرع التأمين الطبى فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضيين، بنسبة نمو %155 فى الفترة المقارنة من 2016، والتى بلغت 88.2 مليون جنيه.
مصر للتأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا