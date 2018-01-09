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سيــارات
الصناعات الهندسية تتوقع مليار دولار صادرات
الثلاثاء 09 يناير 2018 12:12 م
اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
اتحاد الصناعات المصرية
أحمد عوض:
توقع عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تصل حجم صادرات قطاع الصناعات المغذية للسيارات إلى مليار دولار، نهاية 2018، مقابل 700 مليون دولار حجم صادرات العام الماضى، تزامنًا مع زيادة الطلب على مكونات السيارات، من مصانع السيارات العالمية، ودخول مصنعين جدد بالسوق المحلية.
أوضح القاضى فى تصريح لـ«المال»، أن الفترة الماضية شهدت بعض التحديات أمام مصنعى السيارات والصناعات المغذية؛ اﻷمر الذى انعكس على حجم صادرات بالتراجع، ممثلة فى تراجع مبيعات السيارات وانخفاض معدلات التجارة عالميا.
أشار إلى أن الخطط التسويقية لمصنعى الصناعات المغذية خلال العام الحالى، ترتكز على فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا أبرزها «كينيا، وجنوب، أفريقيا»، دون الاقتصار على «العربية»، وتوريد مكونات الإنتاج إلى مصانع السيارات العالمية.
تابع: «أن غرفة الصناعات الهندسية بصدد عقد اجتماعا خلال اﻷسبوع المقبل، لوضع الملامح الرئيسية لخطة عمل الغرفة خلال العام، من بينها وضع قاعدة بيانات ودراسات تفصيلية للأسواق المستهدفة من الشركات المحلية».
قال إنه بصدد الانتهاء من المفاوضات بين غرفة الصناعات الهندسية، وشركات السيارات والمكونات العالمية، بهدف تدشين معمل تقييم المنتجات الشركات المحلية، واعتمادها من الشركات العالمية، دون الحاجة لإرسال العينات للخارج.
كشف القاضى، عن أن خطط «القاضى للخراطيم» تستهدف زيادة حجم صادراتها بنسبة %30، نهاية العام الحالى، لتصل إلى 100 ألف دولار، تحت مظلة مجموعة جنرال موتورز.
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