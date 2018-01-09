الزراعة تتوقع 2 مليون قنطار قطن العام الحالى

محصول القطن

❐ السنتريسى: 70% من المحصول تم التعاقد عليها خلال شهرين



الصاوى أحمد



تستهدف وزارة الزراعة زيادة إنتاجية محصول القطن، خلال عام 2018 إلى مليونى قنطار، بدلا من 1.4 مليون فى الموسم الأخير، فى ظل ارتفاع أسعار القطن من جانب، ونجاح عملية التسويق من جانب آخر.



وتوقع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن التابع لمركز لبحوث الزراعية، أن تصل مساحة القطن المنزرعة الموسم المقبل لـ300 ألف فدان تنتج مليونى قنطار، خصوصا مع توفر البذور المنتقاة، التى تكفى لـ500 ألف فدان.



وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع فى زراعة القطن، لتصل مساحته إلى 1- 1.5 مليون فدان، خلال الأعوام المقبلة، وهو ما بدأت مؤشراته خلال الموسم الجارى الذى شهد استرداد المحصول المصرى، سمعته من جهة الجودة ودرجة النقاوة.



وكشف أن «الزراعة» ستعلن الخريطة الصنفية لزراعة القطن فى المحافظات المختلفة خلال الشهر الجارى، وذلك لتشجيع زراعة المحصول مرة أخرى فى الوقت الذى يوفر فيه القطن الزيوت والأعلاف التى تحتاجها مصر.



و أكد نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن إنتاج مصر من القطن سيصل خلال 2018 لنحو مليونى قنطار بدلا من 1.4 مليون خلال الموسم الماضى، بعد زيادة مساحة القطن المتوقعة من 220 ألف فدان لـ350 ألفا حسب تصريحات المسئولين.



وعلى صعيد تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم الجارى (2017/2018) أكد «السنتريسى» أنها تجاوزت %70 من محصول القطن هذا العام وخلال شهرين فقط من بدء الموسم، واقتربت التعاقدات من مليون قنطار من بينها 800 ألف قنطار للتصدير و200 ألف موجهة لصالح شركات الغزول المحلية.



وأوضح أن حجم الأقطان التى لاتزال فى حوزة التجار وكبار المزارعين لا تتجاوز 400 ألف قنطار فقط، فى مقابل طول فترة الموسم التى تصل لـ 8 شهور وتنتهى فى أغسطس المقبل، وهى كميات قليلة لا تكفى حجم الطلب العالمى.



وكشف أن أعلى سعر للقنطار فى الأسواق الخارجية، سجل حتى الآن 4200 جنيه للأصناف فائقة الجودة، وتبلغ أسعار القطن المستورد متوسط الجودة 1700 جنيه فى السوق المحلية.



ولفت إلى أن حجم الصادرات من القطن من بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، حتى نهاية ديسمبر الماضى بلغت 70 مليون دولار، من جملة محصول 2017 البالغ 1.4 مليون قنطار.



وكان "السنتريسي" قد أكد فى - تصريح سابق لـ «المال» - أن حجم التعاقدات التصديرية التى سجلتها الشركات المصرية للأسواق الخارجية خلال موسم (2017/2018 ) منذ بدايته فى سبتمبر الماضى، إلى الآن فاق ما صدرناه خلال تلك الفترة من الموسم الماضى.



وتابع أنه لم يتجاوز استهلاك المغازل المحلية من الأقطان المصرية للموسم التسويقى الجارى 200 ألف قنطار حتى الآن، فيما استوردت المغازل أغلب احتياجاتها من الخارج.



وأشار إلى أن اعتماد شركات تجارة الأقطان على التمويلات البنكية لشراء محصول القطن، والارتفاع الذى شهدته أسعار الفائدة الذى اقترب من 24 % هذا العام، دفع الشركات إلى الإسراع فى بيع القطن، بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقية، للتخفيف من أعباء الاحتفاظ به.



وشدد على أن الاتحاد خاطب أكثر من جهة فى الحكومة، سعياً منه لتخفيف أعباء الفائدة التى يتحملها تجار القطن، لا سيما أن الاعتماد فى الأساس يكون على تمويلات البنوك، بنسبة تقترب من 90 % لشراء المحصول، بقروض تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويًا، لكن تلك الجهات لم ترد حتى الآن بما فيهم البنك المركزى على خفض سعر الفائدة، مما اضطر التجار إلى بيع القطن المصرى بسعر أقل من المتوقع، بينما تريث البعض قليلاً فى البيع، لا سيما مع التحسن الكبير فى مواصفات الأقطان المصرية هذا الموسم.



وأوضح أن الأسواق الخارجية تقدم تمويلات لتسويق محصول القطن، بفائدة تقترب من صفر %، ليتمكن من المنافسة فى الأسواق العالمية، مما يضع مصدرى القطن المصريين تحت ضغط كبير، لاضطرارهم إلى تسويق المحصول فى أسرع وقت دون النظر إلى التحركات السعرية فى الأسواق.