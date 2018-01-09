المال ترصد هوامش أرباح طرازات أوبل

مسروجة: %16 أرباحاً للوكلاء المحليين.. والشركات العالمية لا تتعدى %5





«المنصور» ترفض التعليق.. و«الجيوشى»: %2 الحد الأقصى لربحية الموزعين

أحمد نبيل وأحمد عوض:

تكشف بيانات مصلحة الجمارك المصرية تحقيق سيارات أوبل هوامش أرباح خلال العام الحالى بين 8.9 و %13.7 بعد احتساب %5 من قيمة السيارة كمصروفات إدارية وتسويق وشحن وعمالة وغيرها.

رصدت «المال»، ارتفاع هوامش أرباح بعض الوكلاء من الطرازات داخل السوق مقارنة بالموزعين التى لا تتعدى ربحيتهم 1.5 إلى %2، من السيارات الاقتصادية عالية الانتشار، و3.5 إلى %4 من السيارات الكبيرة، فى الوقت الذى يدعى بعض الوكلاء انخفاض هوامش ربحيتهم من السيارات.

بلغت هوامش أرباح اوبل «إنسجنيا» 72 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى %12 من إجمالى قيمة السيارة، شاملة الرسوم، والجمارك، والقيمة المضافة، وغيرها، فيما سجلت أرباح «كورسا» 26 ألف جنيه، بنسبة %8.9، أما «أسترا» فقدرت أرباحها 50 ألف جنيه، بنسبة %13.7 من إجمالى تكلفتها.

أكد خالد الجيوشى، رئيس مجلس إدارة «الجيوشى موتورز»، وكلاء سيارات فاو الصينية، وموزعى شيفروليه، وأوبل، أن هوامش أرباح الموزعين لا تتعدى %2، على أقصى تقدير، موضحاً أن هناك سيارات لا تتعدى ربحيتها 500 جنيه، كالشيفروليه دبابة.

أضاف أن موزعى السيارات يطالبون بزيادة ربحيتهم من الوكلاء، لا سيما بعد ارتفاع مصاريف التشغيل للمعارض، فى ظل ظروف السوق الحالية، التى تمر بحالة من التراجع فى المبيعات.

توقع أن تستقر أسعار السيارات خلال فترة الربع الأول من العام الحالى لأسباب تتعلق بطموحات الوكلاء والموزعين فى استعادة السوق ومبيعاته، وأنه من المرتقب أن تنمو المبيعات بنسبة لا تتجاوز %10 خلال أشهر 2018.

أكد رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس «إميك» والرئيس التنفيذى لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت سابقاً، وأن مصروفات التشغيل «over hild» لا تتعدى %5 للسيارات بشرائحها المختلفة، موضحاً أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاع هوامش أرباح الوكلاء من السيارات لتعويض خسائر انخفاض المبيعات، وتعزيز موقفهم المالى.

أضاف أن هوامش أرباح بعض الوكلاء المحليين تتعدى %16، فيما تصل أرباح الشركات العالمية 4 أو %5 على أقصى تقدير، رغم أن الشركات المحلية تقوم بالاستغناء عن بعض الكماليات من المصانع العالمية، لتخفيض تكلفة السيارات الاسترادية، وتعظيم أرباحهم.

رفض عادل خضر، العضو المنتدب للمنصور للسيارات، ولطفى منصور، مديرعام قطاعات المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع، التعليق على هوامش الأرباح من سيارات أوبل.

طبقاً لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» فإن مبيعات أوبل شهدت انخفاضاً بنسبة %42.9، خلال 10 الأشهر الأولى من العام الماضى، لتسجل بيع 4088 وحدة، مقارنة 7160 مركبة خلال نفس الفترة من 2016.

بلغت مبيعات أوبل «إنسجنيا» 1620، سجلت «أسترا» 2213، فيما حققت كورسا بيع 102 سيارة، خلال 10 اشهر من 2017.

