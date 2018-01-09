بيكر تللي مستشار تقييم ضمان مخاطر الائتمان

المال ـ خاص:

تولى مكتب بيكر تللى «وحيد عبد الغفار وشركاه» مهام تقييم أسهم شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، التى استحوذ البنك المركزى على %20 من أسهمها خلال الفترة القليلة الماضية.

وعلمت «المال» من مصدر، أن المكتب قدر القيمة السوقية لأسهم الشركة بواقع 450 مليون جنيه، وانفردت «المال» منذ أسابيع بالكشف عن تفاصيل الصفقة، واستحوذ المركزى على كامل أسهم بنك مصر – إيران بواقع %8 وحصة البنك الأهلى المصرى المقدرة %12.

بلغت قيمة الصفقة 90.5 مليون جنيه، يبلغ رأسمال «CGC» المصرح به والمدفوع 25 مليون جنيه، ويساهم بها 8 بنوك، «الأهلى المصرى، والقاهرة، والتنمية الصناعية والعمال، والاستثمار العربى، ومصر- إيران، وSAIB، وقناة السويس، وكريدى أجريكول، إلى جانب شركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، تبعا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.

تتقلص حصة البنك الأهلى إلى %16.28 عقب الصفقة، مقارنة %28.28 قبلها، وتمتلك »ضمان مخاطر الائتمان» 7 أفرع فى شمال وجنوب القاهرة، وطنطا، والإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، والإسماعيلية، وهى الوحيدة المتخصصة فى ضمان الائتمان والتمويل الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة.

بلغت قيمة الائتمان الممنوح من البنوك بضمان الشركة 40.569 مليار جنيه، نهاية العام الماضى، بينما سجلت قيمة الضمانات الصادرة 19.062 مليار جنيه، لقرابة 2 مليون مشروع صغير ومتوسط، وحصلت الشركة على غطاء ضمانى بقيمة مليار جنيه من البنك المركزى، خلال العام الماضى. كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، صرح خلال مؤتمر إفريقيا 2017، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة %5، حقق أرقامًا مرضية، لكنه لم يحقق الطموحات المطلوبة، وأن حجم ما ضخته البنوك سجل 45 مليار جنيه، والمستهدف ضخ 200 مليار جنيه، خلال 4 أعوام.

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