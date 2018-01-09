هاشتاج #إلغاء_قيادة_المرأة يتصدر المواقع فى السعودية

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج #إلغاء_قيادة_المرأة التريند المحلى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فى السعودية، كما شهد الموضوع جدلا على "فيس بوك"، وذلك بعد الأخبار المتداولة عن صدور أمر ملكي يعفى السيدات من القيادة.

وكان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا يسمح للنساء بقيادة السيارة فى سبتمبر، على أن يتم تنفيذ القرار منتصف العام الحالى.

ووصل عدد التغريدات إلى قرابة 70 ألف تغريدة فى ساعتين كما حصل على مركز متقدم فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على مستوى العالم كما انتشرت آراء مؤيدة للقرار على موقع فيس بوك، معتبرين أن ذلك يدعو إلى خلوة المرأة ويسبب انعداما للأخلاق.

وأكد مغردون أن الخبر عار تماما عن الصحة ومجرد شائعات لإحراج السلطة عالميا ممن يريدون بها سوءا، حيث قال ظافر الشيبهان فى تغريدة له: ‏خبر غير صحيح مجرد إشاعة وحسابات حاقدين ومسيئة تدار من خارج المملكة مطالبا المغردين عدم المشاركة فى الهاشتاج.



