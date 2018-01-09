تعاملات البورصة تخترق حاجز المليار جنيه

البورصة المصرية

أحمد على – مصطفى طلعت



عاودت البورصة المصرية تسجيل مستويات تداولات تخطت حاجز المليار جنيه، فى جلسة الإثنين، التى شهدت معاودة مؤشرها الرئيسى EGX30 الارتفاع بأكثر من %1 بقيادة سهم البنك التجارى الدولى.



ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.16 مسجلًا مستوى 14953.17 نقطة، فيما سجل نظيره EGX70، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.02، مغلقا عند مستوى 832.49 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100، بنسبة %0.35 مسجلا 1977.08 نقطة.



توقع المحللون استكمال مؤشر EGX30 رحلة الصعود اليوم الثلاثاء، وتخطيها لمستوى المقاومة 15000 نقطة، ويتحرك نظيره EGX70 بشكل عرضى بين مستويى 817 – 830 نقطة.



سجلت التداولات على الأسهم مستوى 1.250 مليار جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقى عند مستوى 835.236 مليار جنيه.



اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين، للبيع بصافى 317.3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافى 298.9 مليون جنيه، و18.4 مليون جنيه على التوالى.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق إيجابية فى جلسة الإثنين، وسط ارتفاع قيم التداولات فوق المليار من جديد، وصعود المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة أكبر من %1.



أضاف أن سهم البنك التجارى الدولى CIB، كان القاطرة التى سحبت السوق ومؤشره الرئيسى فى رحلة الصعود، مشيرًا إلى أن تراجع الأسهم القيادية الأخرى أبرزها هيرمس، وطلعت مصطفى، وجلوبال تيلكوم.



توقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بشكل صاعد، مستهدفًا اختراق مستوى المقاومة عند 15050 نقطة – المستوى التاريخى للبورصة -.



رجح غريب، تحركات عرضية لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بين مستويى 817 نقطة – 850 نقطة على المدى القصير.



قال سعيد الفقى، مدير فرع «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأكبر على المؤشر، على رأسها سهمى البنك التجارى الدولى، الذى صعد إلى مستوى 79 جنيهًا، عزز من صعود السوق خلال جلسة تداولات الإثنين.



أشار إلى أن المؤشر الرئيسى أغلق على صعود عند 14953 نقطة، واقترب مرة أخرى من مستوى 15000 نقطة، مستوى المقاومة المحقق الأسبوع قبل الماضى، فى ظل صعود انتقائى لبعض الأسهم.



توقع مدير فرع «أصول» تخطى المؤشر مستوى 15000 نقطة، بجلسة تداولات اليوم، موضحاً أن ثباته أعلى هذا المستوى بأحجام تداول تتخطى المليار جنيه، يدفع السوق إلى استهداف 15400 على المدى القريب، وأن ثبات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بالقرب من مستوى 840 نقطة، يدفعة للتجربة على مستوى 865 نقطة.