مصر تتوقع جذب مليوني سائح روسي خلال 2018

السائحين الألمان

خالد بدر الدين



أعلن مسئول في وزارة السياحة، أن مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليوني سائح روسي هذا العام، مع عودة الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير.



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015، بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر من ذلك العام، مما أدى إلى مقتل 224 شخصًا، جميع من كانوا على متنها.



وذكر المسئول -الذى طلب عدم نشر اسمه- أن عودة السياحة الروسية لمصر قرار له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية التي تخدم القطاع، ونحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ، خلال أبريل المقبل.



ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين، وموردًا رئيسياً للعملة الصعبة.



وكان بلغ عدد السائحين الروس في مصر 2.8 مليون سائح، في أول عشرة أشهر من 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.



وأضاف المسئول أن الرحلات التي ستنظمها شركة الطيران الروسية: "لا تزيد على ثلاث رحلات أسبوعياً إلى القاهرة، ويتوقع أن يتجاوز عدد السائحين الروس إلى مصر 150 ألف سائح، خلال الربع الأول من هذا العام".



وأكد أن السائح الروسى سيساهم في تحسن متوسط الإنفاق السياحي هذا العام ليبلغ 90 دولارًا في الليلة الواحدة، مقابل متوسط إنفاق يتراوح بين 83 و88 دولارًا في العام الماضى.