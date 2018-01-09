بعد غياب 3 سنوات.. النصر للحاصلات تعتزم استعادة نشاطها

النصر للحاصلات الزراعية

رجب عزالدين



قالت شركة "النصر" لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنها تعتزم تنفيذ خطة لاستعادة نشاطها فى السوق المصرية والعالمية، خلال العام الحالى، بعد توقف استمر 3 سنوات.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بدأنا بسداد كامل مديونيات بنك الإسكندرية، واتفقنا مع بعض الشركات على استيراد بعض المعدات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج لمعاودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية".



تعمل الشركة بإنتاج وتصدير جميع الخضروات الورقية، وتوقفت عن العمل خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التى شهدتها البلاد، خلال الفترة الماضية، ما انعكس على الحالة المادية للشركة ونتج عنه تراكم المديونيات والخسائر.



وتكبدت الشركة صافى خسائر بقيمة 2.5 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2017، مقارنة بخسائر قيمها 1.7 مليون جنيه، عن الفترة المماثلة من العام السابق.



وأعلنت الشركة فى 3 يناير الجارى، عن بيع أرض مصنع كفر سليم (كفر الدوار -البحيرة ) بمساحة 22 ألف متر تقريباً، بقيمة إجمالية 29.5 مليون جنيه بسعر 1300 جنيه للمتر.



وتابعت الشركة أن جزء من المبلغ المتحصل استخدم فى سداد مديونية بنك الإسكندرية، بقيمة 13.6 مليون جنيه تقريباً، وجارٍ شطت جميع الروهانات وإبراء ذمتها، تنفيذًا للتسوية السابقة التى تمت مع البنك.



وقالت الشركة إنها اتفقت مع إحدى الشركات الهولندية لتصنيع وشراء ماكينة فرز ألون للمنتج (سورتنج ماشين)، باستثمارات قيمها 370 ألف دولار، وسيتم الشحن خلال ثلاثة أشهر، على أن تجدول القيمة خلال سنة ونصف حسب ما يتم الاتفاق مع المورد ولذلك لتحسين المنتج النهائي.

