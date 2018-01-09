EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الحجر الزراعي
الثلاثاء 09 يناير 2018 11:08 ص
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، لمراجعة وتحديث وتعديل كل التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، وما يرتبط بها من قرارات.
وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 53 لسنة 2018، تضم اللجنة في عضويتها، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، فضلاً عن رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.
وتضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي، ومشرف وحدة الصحة النباتية، ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من أجل إتمام الأعمال المكلفة بها.
وكلف وزير الزراعة اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمالها، وعرض ما يتم التوصل إليه أول بأول.
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا