تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الحجر الزراعي

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، لمراجعة وتحديث وتعديل كل التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، وما يرتبط بها من قرارات.



وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 53 لسنة 2018، تضم اللجنة في عضويتها، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، فضلاً عن رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.



وتضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي، ومشرف وحدة الصحة النباتية، ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من أجل إتمام الأعمال المكلفة بها.



وكلف وزير الزراعة اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمالها، وعرض ما يتم التوصل إليه أول بأول.