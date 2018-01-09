المضاربات تعيد طرح محال دار مصر بدمياط الجديدة

دار مصر

رضوى عبدالرازق:



أعاد جهاز مدينة دمياط الجديدة، طرح 6 محال تجارية وصيدلية، بالمجاورة 31، ضمن مشروع دار مصر، فى مزاد الأسبوع الماضى، لعدم جدية الفائزين فى المزاد الذى عقد بداية العام الماضى، ووصول سعر المتر إلى 176 ألف جنيه، بسبب المضاربات.



وكشف مصدر بجهاز المدينة، أن الأسعار فى المزاد السابق وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ولم يلتزم سوى متزايد وحيد باستكمال مبلغ التأمين، والحصول على المحل بسعر 131 ألف جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن المزاد شهد مضاربات سعرية ودخول تجار من ملاك المولات التجارية بالمدينة لرفع أسعار المحال، بما ينعكس فوريا على أسعار وحداتهم.



وأشار إلى أن ضعف المبلغ التأمينى للمزاد، والذى لا يرد، حال عدم التزام المستثمر بدفع سعر الوحدة بالكامل، خلال المدة المحددة عقب إخطاره بالترسية، يحفز المضاربين على الدخول بالمزادات وتحقيق مكاسب، موضحا أن المبلغ التأمينى لم يتخط 15 ألف جنيه.



وبلغت الأسعار فى المزاد الملغى 131 ألف جنيه للمتر، فى المحل الأول، وللثانى 150 ألف جنيه، والثالث 147 ألف جنيه، والرابع 135.500 ألف جنيه، والخامس 127 ألف جنيه، والسادس والسابع 176 ألف جنيه، بينما سجل متر الصيدلية 91 ألف جنيه، وتم استرداد جميع المحلات، وإعادة طرحها باستثناء المحل الأول.



وأكد المصدر أن الأسعار سجلت بمزاد الأسبوع الماضى، 74 ألف جنيه، كأعلى سعر للمتر، وأقل سعر 53 ألف جنيه، بينما سجل أعلى سعر لمتر الصيدلية 70 ألف جنيه، وجاءت كالتالى 53 ألف جنيه للمتر بالمحل رقم 2، و60 ألف جنيه لرقم 3، و57 ألف جنيه للمتر للرابع، و60 ألف جنيه للخامس، و70 ألف جنيه لمتر المحل رقم 6، و74 ألف جنيه للسابع.



وأوضح أن تلك الأسعار منطقية، ومتناسبة مع أسعار السوق، ومدينة دمياط القديمة، وأشار إلى أن المزاد شهد رفع مبلغ التأمين إلى 30 ألف جنيه، حددته هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لمعادلات سعرية.