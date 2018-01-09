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بورصة وشركات
البورصة تسترد قمتها التاريخية بمستهل التعاملات
الثلاثاء 09 يناير 2018 10:54 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استردت البورصة المصرية قمتها التاريخية – أعلى مستوى لها منذ التدشين – بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، نجح المؤشر الرئيسي "egx30" من تخطي قمته التاريخية المسجلة بنهاية ديسمبر 2017 عند 15016 نقطة، ليصل إلى 15098 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.97%.
يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة أمس، على صعود جماعى ، و ارتفع المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة طفيفة بلغت 1.16% عند 14953 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.02% عند 832 نقطة، واﻷوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 0.35% إلى 1977 نقطة.
البورصة المصرية
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