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بورصة وشركات
مجلس إدارة عامر جروب يبيع 7.7 مليون سهم بالبورصة
الثلاثاء 09 يناير 2018 10:14 ص
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مصطفى طلعت:
غلب الشراء على تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداولات أمس الاثنين، باستثناء عملية بيع واحدة قام بها مجلس إدارة عامر جروب القابضة.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، صباح اليوم، أن التعاملات الشرائية ضمت كل من إيديتا للصناعات الغذائية والبنك المصري الخليجي والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ، في حين قام مجلس إدارة شركة عامر جروب ببيع 7.7 مليون سهم.
يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة أمس على صعود جماعى، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة بلغت 1.16% عند مستوى 14953 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند 832 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.35% إلى 1977 نقطة.
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