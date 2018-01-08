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سيـــاســة
برلماني يتبنى جمع توقيعات النواب لتزكية السيسي رئيسا
الإثنين 08 يناير 2018 10:23 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ياسمين فواز
أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه سوف يبدأ من غد الثلاثاء بالجلسة العامة بالبرلمان، جمع توقيعات النواب وسيكون هو أول الموقعين عليها لترشح السيسي.
وأوضح عابد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حصل بالفعل على توقيع ٦٠ نائبا لترشيحه لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال الإنجازات التى بدأها.
وشدد على أن جميع مقرات الحزب بالمحافظات ستكون مقرات لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت شعار "نعم للاستقرار نعم للقضاء على الإرهاب.. نعم للإنجازات والإصلاحات الاقتصادية".
وكانت قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمرشح لانتخابات الرئاسة.
ونص القرار على أنه فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ما يلى:
أولا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المرشح على تزكيتهم عن عشرين نائبا.
ثانيا : عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مرشح.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمرشح.
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