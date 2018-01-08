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رياضة
رئيس نادي الزمالك يعرض باسم وجبر والشناوي وحازم للبيع
الإثنين 08 يناير 2018 10:13 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
علي المصري
أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، عرض رباعي الفريق، باسم مرسي، وعلي جبر، وأحمد الشناوي، وحازم إمام، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عقب الهزيمة ثقيلة إن مستويات اللاعبين الأربعة لا تليق بالنادي، معتبرا أن الهزيمة الثقيلة جاءت بسبب أخطاء ساذجة من الرباعي، خاصة إضاعة باسم لضربة جزاء إلى جانب سقطات الشناوي خلال المباراة.
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