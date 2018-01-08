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نقل وملاحة
بدء التشغيل التجريبى لكوبرى محمد نجيب بالقاهرة الجديدة
الإثنين 08 يناير 2018 10:08 م
أخر الأخبار
بدور إبراهيم
شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء التشغيل التجريبى لكوبري محور محمد نجيب، بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح: يتكون الكوبري من 3 حارات في كل اتجاه، بطول 950 م، للربط بين محوري محمد نجيب الشمالي والجنوبي، ومتقاطعاً مع محور التسعين الشمالي والجنوبي، بجانب مدخل للقادم من التسعين الجنوبي ومتجه إلى طريق السويس، ومخرج للقادم من طريق السويس ومتجه إلى محور التسعين الجنوبي، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لربط طريقي السويس والسخنة، وتخفيف الأحمال المرورية عن طريقي التسعين الجنوبي والشمالي.
وأضاف المهندس مصطفى فهمى: استغرق العمل بالمشروع 18 شهراً، بتكلفة 160 مليون جنيه، موضحاً أن هناك 30 معدة ثقيلة عملت بالمشروع بصفة مستمرة، إضافة إلى 350 عاملاً، وبلغ حجم كميات الحفر 55 ألف م3، والردم 78 ألف م3، والحديد 2200 طن، والخرسانات 4200 م3، والحوائط الساندة 7600 م2، وأطوال النيوجرسي 3000 م / ط، وأطوال الخوازيق 894 م / ط.
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