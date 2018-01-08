مستقبل وطن يبحث مشاكل الطرق مع لجنة النقل بالبرلمان

مستقبل وطن بالبرلمان

سلوى عثمان



التقى وفد من حزب مستقبل وطن المنيا، برئاسة الدكتور نور أبو حتة أمين عام المحافظة، عددا من أهالي مركز مغاغة، اليوم الاثنين، بعدد من أعضاء لجنتي النقل والمواصلات والإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، وعبدالوهاب خليل رئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث أزمة طريق مغاغة الدائرى بمحافظة المنيا.



وقال الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، إن الوفد قدم مذكرة تفصيلية للجنة تتضمن الكوارث الذى أحدثها هذا الطريق منذ نشأته وحتى الآن، على الرغم من أنه يعد طريقًا استراتيجيًا يربط الطريق الزراعي (مصر – أسوان) بالطريق الصحراوي الغربي، وذلك لعدم تحديد مدالخل ومخارج الطريق وعدم وجود إشارات ضوئية وعلامات إرشادية، إضافة لعدم كفاءة الإضاءة الموجودة.



وأضاف البيان، أن الحزب طالب فى مذكرته بسرعة رفع كفاءة الطريق ومده باشارات ضوئية، وعمل 2 دوران خرساني عند مدخل مدينة مغاغة أحدهما عند قرية ميانه الوقف بالجهة الشمالية، والآخر من الجهة الجنوبية عند قرية الشيخ زياد، وذلك للحد من حصد أرواح الأبرياء.



وأشار البيان، إلى أن الوفد ناقش أيضًا مع لجنة الإسكان، أزمة نقص وسوء مياه الشرب بقرية أبا الوقف البلد، وقفادة وتوابعها، ومناشدتهم بسرعة التوصل مع الهيئة القومية ووزير النقل بسرعة إنهاء أزمة إنشاء محطة مياه الشرب والصرف صحي، وإستثناء هذه القطعه الأرض المخصصة للمشروع من حرم الطريق للمنفعة العامة للبدء في تنفيذ المشروع، علمًا بأن الأهالي تبرعوا بقطعة الأرض لتنفيذ المشروع.



وتابع البيان، حضر اللقاء الدكتور نور أبو حتة، أمين المحافظة، والنائب أحمد إمبابي نائب الحزب عن دائرة مغاغة، والمهندس عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل، النائب محمد بدوي عضو لجنه النقل، والنائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنه الاسكان، وسيد نور أمين الشئون البرلمانية والمهندس محمد أحمد إمبابي مساعد أمين تنظيم الجمهورية.