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سيـــاســة
وكيل البرلمان: نواب الشعب لم يوقعوا لأي مرشح محتمل
الإثنين 08 يناير 2018 09:42 م
سليمان وهدان وكيل البرلمان 699
أخر الأخبار
سليمان وهدان وكيل البرلمان 699
أحمد صبرى
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن محمد السادات النائب الساقط عضويته والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة يسعى إلى التواصل مع النواب للحصول على توقيعاتهم، حتى يتمكن من الترشح، لكن لم يحصل على أى توقيع.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن نواب البرلمان لم يوقعوا لأى مرشح محتمل، مؤكدا أن العديد من النواب المؤيدين والمعارضين مستعدين للتوقيع للرئيس السيسي.
وأكد أن تصريحات رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال أن هناك شخصا ساقط العضوية يسعى لإسقاط البرلمان كان يقصد به النائب السابق محمد أنور السادات.
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