عاشور يساعد الشناوي على التصدي لركلة جزاء مرسي

عاشور يساعد الشناوي على التصدي لركة جزاء مرسي

علي المصري



قام حسام عاشور قائد الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، بمساعده زميله محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، في التصدي لركلة الجزاء، التي سددها باسم مرسي مهاجم الزمالك، في لقاء الفريقين الذي انتهي منذ قليل بفوز اﻷهلي بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.



والتقطت عدسات المصورين، صورة لعاشور أثناء تسديد باسم مرسي لركلة الجزاء، التي أحتسبها الحكم اﻹيطالي ديفيد ماسا، للزمالك في الشوط اﻷول من اللقاء، وهو يشير لحارسه على مكان تسديد الضربة، وبالفعل تصدي الشناوي لركلة الجزاء، التي قلبت اللقاء، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم اﻷهلي بهدف مؤمن زكريا، ليحافظ الشناوي على تقدم فريقه، ويقودخ لفوز كبير بثلاثية دون رد.