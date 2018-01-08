EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
عاشور يساعد الشناوي على التصدي لركلة جزاء مرسي
الإثنين 08 يناير 2018 09:30 م
عاشور يساعد الشناوي على التصدي لركة جزاء مرسي
أخر الأخبار
عاشور يساعد الشناوي على التصدي لركة جزاء مرسي
علي المصري
قام حسام عاشور قائد الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، بمساعده زميله محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، في التصدي لركلة الجزاء، التي سددها باسم مرسي مهاجم الزمالك، في لقاء الفريقين الذي انتهي منذ قليل بفوز اﻷهلي بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز.
والتقطت عدسات المصورين، صورة لعاشور أثناء تسديد باسم مرسي لركلة الجزاء، التي أحتسبها الحكم اﻹيطالي ديفيد ماسا، للزمالك في الشوط اﻷول من اللقاء، وهو يشير لحارسه على مكان تسديد الضربة، وبالفعل تصدي الشناوي لركلة الجزاء، التي قلبت اللقاء، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم اﻷهلي بهدف مؤمن زكريا، ليحافظ الشناوي على تقدم فريقه، ويقودخ لفوز كبير بثلاثية دون رد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا