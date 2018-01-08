سعر طن القصب حائر مع الحكومة بين 700 و850 جنيها

القصب

الصاوي أحمد



أكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لـ"التموين " رفضت المذكرة المقدمة من مجلس النواب قبل أيام التي تتضمن مطالب برفع سعر توريد طن القصب لـ850 جنيها وتتمسك بالسعر المعلن وهو 700 جنيه فقط للطن بدلا من 620 جنيه الموسم الماضي .



ولفت أبو الوفا أن "الحكومة " ستعلن عن السعر بشكل نهائي قريبا وسيصدر به قرار من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء .



وتستمر مصانع سكر القصب في استقبال المحصول بشكل متدرج من يناير حتى مايو من كل عام في مدن كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا ونجع حمادي وأبوقرقاص وجرجا.



وينتج الفدان طبقا كمتوسط إنتاجية معتادة نحو 40 طنا في العام بعائد 28 ألف جنيه– 700 جنيه للطن- في حين تصل تكاليف لزراعة لوحدها حتى 22 ألف جنيه؛ لأن القصب محصول معمر ومستديم، ويحتاج مجهودا أكبر في النقل والتهيئة والأيدي العاملة.



وتبلغ مساحة القصب في مصر 330 ألف فدان طبقا لوزارة الزراعة، ومن المتوقع إنتاج مليون طن من قصب السكر الموسم الجاري في مقابل 1.4 مليون طن من البنجر خلال نفس الفترة، بينما يصل الاستهلاك في مصر إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا بحجم مستورد 800 ألف طن.



وفيما يتعلق بحجم المحصول العام الجاري أكد الشافعي حسن نائب رئيس الجمعية أن الأنتاجية المتوقعة لمحصول القصب الموسم الحالي هو 10 مليون طن ،ومن المتوقع أن تصرف الحكومة للمزارعين 7 مليارات جنيه في حال كان السعر النهائي 700 جنيه للطن ،وذلك بدلا من 6.2 مليار الموسم الماضي .



ولفت نائب رئيس الجمعية إلى أن تسعير القصب يختلف عن غيره من المحاصيل الأخرى لأنه يحتاج إلى مجهودات كبيرة تتوزع بين تكاليف الأسمدة والنقل والأسمدة ومستلزمات الزراعة المختلفة، ولأنه محصول قومي تحتكره وزارة التموين مع وجود هامش أقل للعصارات ومصانع العسل الأسود بنسبة تزيد قليلا عن 30% من إنتاجية المساحة في مصر.



وأوضح نائب رئيس الجمعية أن أقل سعر يغطي تكاليف الزراعة بهامش ربح محدود هو 750 جنيها للطن، بينما تتمسك الحكومة بسعر 700 جنيه فقط.

