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بورصة وشركات
صعود 5 بورصات بقيادة مصر والدوحة.. وهبوط السعودية
الإثنين 08 يناير 2018 08:42 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة مصر والدوحة، وهبوط 3 مؤشرات أخرى بنسب طفيفة منها السعودية والكويت.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ارتفع حوالى 1.2 % ليصل إلى 14953 نقطة بقيادة شركة بالم هيلز للتعمير التى ارتفع سعر سهمها بحوالى 8.6 %.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 2.6 % ليزداد إلى 8976 نقطة مع ارتفاع سعر سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 3.2 % بينما قفز سعر سهم مجموعة المستثمرين القطريين 6.9 % ..
وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.6 % ليصعد إلى 3490 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية 1.6% وسعر سهم شركة أرابتك للبناء 1.9 %.
كما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.6 % ليصل إلى 4586 نقطة، بينما فاز مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 1320 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.2% لينزل إلى 5108 نقطة، كما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.1 ليصل إلى 6498 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 7310 نقطة، بعد أن ارتفع 0.6 %، أمس الأحد، استجابة لإجراءات بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) اتخذها الملك سلمان لمساعدة المواطنين السعوديين على التكيف مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
ومع ذلك فقد ارتفع سعر سهم شركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) 2.7 % بعد أن قالت الشركة إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي من المقدر أن يرتفع إلى 57.6 مليون ريال من 26.3 مليون ريال، كما زاد سهم شركة بدجت السعودية لتأجير السيارات 2.2 %، وقفز السهم 10 % في الجلسات الأربع السابقة لأسباب من بينها السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات خلال العام الجارى.
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