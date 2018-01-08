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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 644 جنيهًا
الإثنين 08 يناير 2018 08:34 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
انخفضت أسعار الذهب بنحو 2 جنيه، اليوم الاثنين، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1316 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ انخفضت، لتسجل 644 جنيهًا للجرام بدلًا من 646 أمس.
وأضاف واصف لـ"المال" إن عيار ١٨ سجل 552 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 736 جنيهًا مقابل 738 جنيهًا، وتراجعت الأوقية إلى نحو 1316 دولارًا بدلًا من 1319 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5151 جنيهًا مقابل 5164 جنيهًا أمس.
اقتصاد وأسواق
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