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ثقافة وفنون
رئيس أكاديمية البحث العلمي يوضح علاقتها بصناعة الرسوم المتحركة
الإثنين 08 يناير 2018 08:26 م
محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
جهاد سالم
أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي إن علاقة الأكاديمية بصناعة الكارتون والرسوم المتحركة، يتجسد في محور العلم والمجتمع، والذي يرنو لتهيئة البيئة والمجتمع لتشجيع البحث العلمي طبقًا لرؤية التنمية 2030.
وقال صقر إن التعليم باستخدام التكنولوجيا والرسوم المتحركة ضمن آليات التعليم الإبداعي والوسائل المبتكرة، ومن هذا المنطلق تعاونت الأكاديمية مع مؤسسة الأزهر لإنتاج مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد نور وبوابة التاريخ.
وأشاد صقر بدور الرسوم المتحركة والشخصيات الكارتونية في تعليم الأطفال، بصورة أكبر تأثيرًا من الكتب، خاصة أن مدة الحلقة نحو 15 دقيقة، وتقدم تصورا تاما للطفل بصورة ذهنية راسخة.
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