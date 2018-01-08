ميكروباص يقتحم شريط السكة الحديد بخط شبين القناطر

تصادم سيارة ميكروباص

المال ـ خاص:



أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الاثنين، عن اقتحام سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين محطة ٢٣ يوليو ومحطة القلج على خط شبين القناطر.



وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة الميكروباص بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور وأثناء استشعار سائق السيارة قدوم القطار رقم ٤١٥ ركاب ٢٣ يوليو شبين القناطر ترك السيارة على السكة وفر هاربا أثناء مرور القطار رقم ٤١٥ ركاب ٢٣ يوليو شبين القناطر اصطدم بالسيارة، مما تسبب في إصابة شخصين ووفاة شخص.



وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.