القيثارة الحديدية وخلل وكيد النسا.. عروض يناير بساقية الصاوى

ساقية الصاوي

سلوى عثمان



يقدم على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي ثلاثة عروض مسرحية على مدار شهر يناير الجاري لعدد الفرق المستقلة.



في يوم 15 يناير المقبل العرض المسرحى "القيثارة الحديدة" لفرقة حوارات مسرحية, العرض تأليف جوزيف اكونور، إخراج ياسر بدوى، تدور أحداث العرض حول الحرب والسلام، وتتصاعد الأحداث حتى نجد بطل العرض يقع فى فخ الاختيار بين حبه لوطنه وحبه الوحيد.



العرض بطولة منقذ الأسود، احمد لطفى، منة عثمان، أحمد صلاح، محمد جويلى، أحمد يوسف، محمد شبل، أحمد أبو الحسن، إعداد موسيقى أحمد بدوى، دعاية وإعلان محمد شبل، مساعد مخرج حسين أشرف، منفذ الإخراج محمود البنا.



بينما يقدم يوم 22 يناير المقبل العرض المسرحى "خلل" لفرقة كيو، العرض من تأليف وإخراج محمود حمدى, وتدور أحداث العرض المسرحى حول المصائر التى تبنى فى حياة الأبناء نتيجة تربية الأبناء الخاطئة، العرض بطولة جوزيف، أحمد طه، إهداء ياسر، ميادة سمير, سلمى سمير، ميران حسن، مريم ياسين، نهلة سلام، هشام أحمد، أحمد عصام رمضان، ملابس نورين ماهر، ديكور محمود عادل، استعراضات وأداء حركى محمود حمدى، مخرجان مساعدان نادين وليد ومحمود عادل، مخرج منفذ أحمد سيف وكمال الدين أحمد.



يقدم العرض المسرحى "كيد النسا" لفرقة "ستديو دوبلير"، يوم 29 يناير المقبل، العرض تأليف زكريا الحجاوى وإخراج محمود فراج، تدور أحداث العرض فى أواخر عصر قنصوة الغورى، حيث انتشار الفساد وظهور المنتفعين من أصحاب الطموح الزائف والمتسلقين، العرض بطولة أعضاء الفرقة.



