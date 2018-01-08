نقابة الصحفيين

- تصاعد الجدل حول تداخل اختصاصات المؤسسات الإعلامية

- جمال عبدالرحيم: واقعة عمرو الشوبكى تكميم للأفواه

- عمرو بدر: النقابة ليست جهة تحقيق أو تفيش

رحاب صبحى:



أعلن أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، هم: عمرو بدر، جمال عبدالرحيم، محمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عن اعتراضهم على تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما اعتبروه اختصاصات حصرية لنقابة الصحفيين، واصفين هذه التدخلات بمحاولة المجلس تكميم أفواه الصحفيين والكتاب، على إثر طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق عمرو الشوبكي، صاحب مقال "فيديو الإرهابي"، والذي اتهمه مقدم البلاغ بأنه يحاول بث الفتنة من خلاله،



فقد أبدى عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضه على تدخل المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام فى اختصاصات النقابة، واصفاً ذلك بأنه اغتصاب صريح لسلطة نقابة الصحفيين، كما أكد بدر أنه طالب الدكتور عمرو الشوبكى بعدم المثول إلا أمام النقابة فقط، وناشده بأن يتمسك بذلك باعتباره عضوا بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين، وبالفعل قال الدكتور عمرو الشوبكى أنه لن يمثل أمام أى جهة تحقيق إلا نقابة الصحفيين، مؤكدا أن القانون ينص على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة تحقيق وفقا للقانون المنظم لعمله، معربا عن حزنه وصدمته من أن يحاسب صحفى على سطر فى مقال فيه على وجهة نظره ولا يحمل أى تحريض ولا يبث أى كراهية.



وأضاف بدر أن نقابة الصحفيين ليس دورها أنها تكون قيدا على الصحفيين فى التعبير عن رأيهم إلا فى ثلاث أمور للنقابة فيها الحق في أن تقف أمامهم وهى قضايا التحريض على العنف، والتمييز بين المصريين، والطعن فى الأعراض، أما في غير ذلك فنحن لسنا جهة تحقيق أو تفتيش.



وأشار بدر إلى أن هذه ليست السابقة الأولى لتدخل المجلس الأعلى للإعلام فى اختصاصات النقابة، حيث إن رئيس المجلس الأعلى للصحافة كان قد قدم بلاغا للنائب العام، ضد الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، على خلفية نشر الأخير 6 مقالات تحض على الطائفية وفق رأي رئيس الأعلى للصحافة.



ومن جانبه، أعرب جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن اندهاشه الشديد من أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد شغل في الماضي منصب نقيب الصحفيين أكثر من مرة، كما أن غالبية أعضاء المجلس من الصحفيين، والمفترض أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين المنظمة للمهنة.



مضيفا أن المادة 211 من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.



وناشد عبدالرحيم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس الاطلاع على المادة 34 من قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على (تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها).



وأضاف عبدالرحيم أن واقعة إبراهيم عيسى كانت متشابهة لما حدث مع الدكتور عمرو الشوبكى، وهى نفس الاتهامات التي تجيء في صورة عبارات فضفضة لا قيمة لها مثل الازدراء وغيره، وهذه رسالة لجميع الصحفيين بعدم النشر وتكميم الأفواه.



وأكد عبدالرحيم أن ما حدث مع الدكتور عمرو الشوبكى هو تكميم للأفواه وإرهاب فكرى مثل الإرهاب تماما وضد الكتاب والمفكرين والصحفيين الهدف من ذلك منع الصحففين من إبداء آرائهم.



أما محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، فأكد أن المجلس الأعلى للإعلام يواصل اغتصابه وتعديه على صلاحيات نقابة الصحفيين وقانونها بقراره الأخير بالتحقيق مع دكتور عمرو الشوبكى عضو نقابة الصحفيين بسبب مقال رأى منشور بجريدة المصررى اليوم.



وأكد كامل أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان نقيبا للصحفيين، والمفترض أنه يعى جيدا أن الطريق القانونى لمثل هذه الشكاوى هو إرسالها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، كما أن تاريخ مخاطبات المجلس الأعلى للصحافة لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمثل هذه الشكاوى خير شاهد، بالإضافة إلى القانون على أن حق التأديب هو حق أصيل للنقابة، لذلك طالب كامل الدكتور عمرو الشوبكى بعدم الامتثال لطلب التحقيق احتراما لقانون النقابة واحتراما لكيان النقابة التى ينتمى لها، كما طالب أعضاء المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامى باحترام قانون النقابة التى ينتمى معظمهم لها.



وكان جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قال فى تصريحات صحفية له إن المجلس يحمي حرية الرأي والفكر والتعبير ويحمي حكم القانون والدستور والواقع الفعلي بخصوص حقوق الكتاب دون أي تدخلات من أي شكل، ولكن في الوقت نفسه يحمي حق المشاهدين والقراء في الحصول على معلومات صحيحة إذا كان المقال يتعرض للمعلومات.



وأضاف "شوقي أنه بخصوص الشكوي التي تنظرها اللجنة ضد مقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي "فيديو الإرهابي"، فيحسب للشوبكي أنه اعتذر على الملأ علانية وفي مقاله وصحح المعلومة غير الصحيحة واعتذر لقرائه وهذا أمر محمود، على حد تعبيره.