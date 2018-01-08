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بنـــوك
بنك مصر يستحوذ على 50% من مبادرة مشروعك
الإثنين 08 يناير 2018 06:44 م
بنك مصر
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بنك مصر
أحمد الدسوقى
استحوذ بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد، على نحو 50% من إجمالي القروض التى تم ضخها في برنامج مشروعك.
قال البنك، فى بيان، إنه نجح فى ضخ 2.2 مليار جنيه لنحو 48 ألفًا و392 عميلاً للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا، بنهاية نوفمبر الماضى فى إطار البرنامج، من إجمالى التمويلات التى ضختها البنوك فى هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ولفت إلى أن البنك ينتشر فى نحو 238 وحدة محلية من إجمالى 308 وحدات محلية، مشيرًا إلى أن "مصر" نجح من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في التأثير في حياة نحو 400 ألف شخص يمثلون أسر الحاصلين على التمويل.
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