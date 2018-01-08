القمح والماشية والبوتاجاز.. أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا كبيرًا فى حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1729 راكبا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 436 شاحنة من بينها سفينة تحمل 5 آلاف طن بوتاجاز، فيما استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس، إضافة إلى شحنة مواشي.



وفي غضون ذلك، استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء يشهد نشاطاً، اليوم الإثنين، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأضاف أنه يجري تفريغ السفن "عبداللطيف" و"سفياتوي بيوتر" و "وادي العريش" المحملة بـ106 آلاف طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا، ويجري تفريغ أيضًا السفينة "ساراسينا" المحملة بـ18 ألف طن زيت عباد شمس قادمة من روسيا، كما وصلت شحنة مواشي على متن السفينة "يوزر شيف إتش" المحملة بـ1410 رؤوس ماشية قادمة من أوكرانيا.



ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ السفينة "انجليكا ان" المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، كما يجري تفريغ العبارة "جراند سيسيليا" المحملة بــ411 سيارة ملاكي قادمة من إسبانيا، والسفن "فيناس بريت" و"جيكنس اوسين" و"انابيللا" المحملة بـ135 ألف طن فحم قادمة من أمريكا وأوكرانيا.



وأضاف الغندور أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 111 سفينة، وغادرت الميناء 13 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 34 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بــ1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى مليون ومائة وأربعين طنا، منها 326 ألف طن قمح.



ومن جهته، وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



موانى السويس



وفي سياق متصل، قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 211 راكبا و 86 شاحنة بضائع و5 شاحنات عفش ركاب و60 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة والحرية والنوى إكسبريس، وعلى متنها 362 راكبا و 148 شاحنة بضائع و19 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 181 راكبا و 7 شاحنات بضائع و4 شاحنات عفش ركاب و32 سيارة، بينما غادرت السفينة Beutriymibh وعلى متنها 6500 طن كوارتز متجهة إلى النرويج، والسفينتان الرياض وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 343 راكبا و 109 شواحن بضائع و29 سيارة.



ميناء نويبع



وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 632 راكبا وتداول 77 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 206 ركاب و4 برادات و14 تريللا و16 سيارة تصدير.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 232 راكبا و6 برادات و13 تريللا وسيارتان وباصان جيت، فيما غادرت السفينتان ايلة وبريدج، وعلى متنهما 194 راكبا و 15 برادا و25 تريللا وسيارة و4 باصات جيت.



ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2427 طن قمح، في حين غادر 110 سيارات نقل بحمولة 4964 طن قمح.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70699 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40341 طنا.



وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4664 طن فوسفات و3000 طن يوريا و2373 طن رمل.

